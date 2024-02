Influencerne har blandt andet udtalt, at deres engagement i klubben er som at spille Fifa i virkeligheden.

Det indhold, som influencerne lavede på dansk grund, har fået AaB-fans til at måbe, da de tre tyskere er kommet med nogle meget overraskende udmeldinger.

AaB havde nemlig i weekenden besøg af de tre tyske influencere, der har allieret sig med klubbens tyske medejere, men besøget er ikke endt helt som ønsket.

I hvert fald har AaB nu bedt de tre influencere om at rette i noget af det videoindhold, som er havnet på Youtube efter kampen mod Sønderjyske.

Det skriver AaB på sin hjemmeside, efter at klubben har holdt møde med to fanfraktioner, som har måbet over udmeldingerne fra de tyske influencere.

I videoerne udtalte de blandt andet, at engagementet i AaB er lidt som at spille computerspillet Fifa i virkeligheden, og at de har indflydelse på strategi og spillerhandler.

Men det er altså ikke tilfældet, og derfor har AaB været nødt til at korrigere de tyske gæster.

»Nogle udsagn i videoerne var misvisende, og det er blevet præciseret i dialog med alle involverede parter, at alle beslutninger vedrørende klubbens sportslige aspekter, både tidligere og fremtidige, udelukkende træffes af AaB's ledelse,« skriver klubben på sin hjemmeside.

Der er tale om Maximilian Stemmler, Anton Rinas og Sascha Hellinger, som går under kaldenavnene "Trymacs", "ViscaBarca" og "UnsympathicTV".

Ifølge Kicker har de tilsammen 6,92 millioner følgere og mere end to milliarder views på YouTube, ligesom de er til stede på andre sociale platforme som Instagram og Twitch.

Det kom frem i sidste uge, at trioen er blevet involveret i AaB's medejer Sport Strategy Excellence 22 (SSE22) specifikt for at sætte fokus på den nordjyske fodboldhøjborg.

Christian Rothmann, der er repræsentant for fangruppen Vesttribunen, er glad for, at AaB har taget affære og inviteret til møde om de tyske gæster.

»De (de tyske influencere, red.) har ikke nogen magt over klubben, og det var fint at få bekræftet,« siger han til Ritzau.

Den midlertidige administrerende direktør i AaB, Jesper Dalum, fortalte i sidste uge, at samarbejdet med de tyske influencere skulle sørge for positive effekter syd for grænsen.

»Vi håber, at det på sigt kan give os nogle positive ting i forhold til det kommercielle og til at øge kendskabet til AaB ved at vise Aalborg Stadion på deres kanaler,« sagde han blandt andet.