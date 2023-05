'Enten hjælper du ham eller passer dig selv. Men læg den skide telefon væk'.

Sådan lyder det i et opråb fra influenceren Joey Swoll i et opslag, han har delt på både Twitter og TikTok.

De hårde ord er rettet mod Chelsea-spilleren Mykhailo Mudryk, der i en story på Instagram har delt en video af en mand, der træner på en romaskine.

En optagelse, fodboldstjernen har skrevet '?' til, da mandens shorts tilsyneladende sidder en smule uheldigt under træningen.

Det har fået Joey Swoll op i det røde felt.

»Så du ser denne her mand i fitnesscenteret, han arbejder hårdt, han prøver at blive en bedre version af sig selv med en træner. Han er i en lidt pinlig situation, hvor han ja, får blottet lidt. Og du siger: 'Hey, lad mig tage en video og dele på de sociale medier for at lave sjov med ham, bare for opmærksomhed'? Virkelig?« siger Swoll i en video.

Han har lavet en skærmoptagelse af Chelsea-spillerens story, dog med en sløring af den uheldige situation.

»Undskyld mit sprog, men hvad fanden er der galt med dig? Du er en professionel fodboldspiller, du spiller for Chelsea i Premier League. Er det virkelig sådan, du vil repræsentere dig selv og holdet? Ved du virkelig ikke bedre, og vil du ikke være et bedre eksempel som atlet?« tordner han videre om videoen, der nu er væk.

Swolls video er i skrivende stund blevet set knap tre millioner gange, og i kommentarsporet hylder mange den kendte influencer for at sige fra over for dem, der ifølge ham opfører sig dårligt i fitnesscenteret.