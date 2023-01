Lyt til artiklen

Han er ikke verdens mest populære mand, FIFA-præsident Gianni Infantino.

Og en særdeles omtalt selfie ved mindeceremonien for den afdøde fodboldlegende Pelé har heller ikke gjort noget godt for Infantinos popularitet.

Faktisk er han blevet lagt for had på internettet, da billeder af ham med mobilen fremme ved Pelés kiste ramte de internationale medier – men nu tager han til genmæle på Instagram og vil have folk til at indrømme, at de har taget fejl.

'Jeg er forfærdet over at blive informeret om, at jeg åbenbart kritiseres af nogle folk for at have taget et selfie og billeder ved gårsdagens ceremoni.'

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)

'Jeg vil gerne understrege, at jeg både var beæret og ydmyg over, at holdkammerater og familiemedlemmer til den store Pelé bad mig om at tage nogle billeder med dem – og det sagde jeg selvfølgelig ja til med det samme,' skriver FIFA-præsidenten og fortsætter:

'I forhold til selfien bad Pelés holdkammerater om at tage en selfie af os alle sammen, men de vidste ikke, hvordan man gjorde. Så – for at hjælpe – tog jeg telefonen fra en af dem og tog et billede af os alle for ham.'

Infantino er tydeligt fortørnet over den kritik, han har modtaget for at have haft mobilen fremme ved Pelés kiste.

'Jeg håber, at de, som har skrevet eller sagt ting uden at vide noget eller opsøge information, har anstændigheden og modet til at indrømme, at de tog fejl og rette, hvad de har sagt.'

Selfien var ikke den eneste, der fik Infantino til at vække opsigt mandag.

I forbindelse med ceremonien foreslog han nemlig alle verdens lande at opkalde et stadion efter den afdøde fodboldlegende – og nu deler han i sit Instagram-opslag nyt om netop det.

'Vi sætter selv et eksempel ved at give banen i FIFAs hovedkvarter navnet: Estádio Pelé – FIFA Zürich,' afslutter den kontroversielle FIFA-præsident sit opslag.