Fifa-præsident Gianni Infantino arbejder på en udvidelse af VM i 2022, der vil betyde 48 deltagere.

Der er 50 procent chance for, at verdensmesterskaberne i fodbold i 2022 bliver udvidet fra 32 til 48 hold.

Det siger præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, onsdag ifølge Reuters.

Den schweizisk-italienske fodboldpræsidents udtalelse kommer i forbindelse med et møde i Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol).

Her fortæller Gianni Infantino, at han arbejder på at udvide VM i 2022, der skal afholdes i Qatar, hvilket vil betyde to ekstra pladser til sydamerikanske nationer.

- Vi arbejder på at få 48 hold med til VM i 2022, fordi flere deltagere betyder mere udvikling og passion for alle.

- Vi får at se i juni, om det er muligt eller ej. Det er 50/50. Det er til gengæld 100 procent sikkert, at VM i 2022 bliver spektakulært og en total succes, siger Fifa-præsidenten ifølge Reuters.

Den endelige beslutning om udvidelsen af VM i 2022 bliver taget på en Fifa-kongres i den franske hovedstad, Paris, 5. juni.

Det er allerede blevet besluttet, at VM i 2026, der afholdes i USA, Canada og Mexico, bliver med deltagelse af 48 nationer.

/ritzau/