11 dage før åbningen på EM skød Tyskland med løst krudt i testkamp mod Ukraine.

Selv om EM i fodbold er lige om hjørnet, har Tysklands landstræner, Julian Nagelsmann, stadig en del at arbejde med, inden værterne spiller åbningskamp mod Skotland.

For fulde tribuner i Nürnberg måtte tyskerne nøjes med 0-0 mod Ukraine i den næstsidste test, inden det går løs 14. juni.

Hjemmeholdet spillede sig til pæne chancer undervejs, men manglede afklaretheden og effektiviteten fra sejrene over Frankrig og Holland tidligere på foråret.

Det hjalp heller ikke på spillernes indbyrdes forståelse, at Nagelsmann startede med en række spillere, der stadig er nye i landsholdssammenhæng.

Stuttgart-spillerne Waldemar Anton og Maximilian Mittelstädt fik chancen i bagkæden, mens Leverkusens Robert Andrich var makker med Brighton-veteranen Pascal Gross på den centrale midtbane.

Det var dog et velkendt ansigt, der fik første halvlegs største chance. Efter et kvarter fandt Gross med en præcis aflevering Ilkay Gündogan i fri position et par meter fra målstregen.

Kaptajnen skulle bare støde bolden over stregen, men fik slet ikke hovedet på bolden.

Ukrainerne spillede defensivt, men var ikke ufarlige i kontrastødene med Chelseas hurtigløber Mykhailo Mudryk som frontfigur.

Tyskerne dominerede tungt efter pausen, og der skete for alvor noget, da Hoffenheim-spilleren Maximilian Beier fik landsholdsdebut efter en time.

Sekunder senere tordnede han bolden på sammenføjningen. Kort efter tæmmede han bolden og flugtede den mod mål i næste bevægelse og tvang Ukraines målmand, Anatoliy Trubin, til en stærk redning.

Til sidst havde de tyske spillere åbenbart skudt sig trætte. Ukrainerne vovede sig frem i et forsøg på at stjæle sejren.

Indskiftede Artem Dovbyk fik da også bolden i mål efter et fælt kiks af den tyske keeper Manuel Neuer. Men dommeren havde forinden fløjet for offside.

Tyskerne får en ny chance for at ramme målet på fredag, når Grækenland er gæst i generalprøven. Samme dag afpudser Ukraine EM-formen mod Polen.

/ritzau/