Det var en kamp af de helt store for Aalborg Freja, da de i pokalturneringens ottendedelsfinale tog imod de forsvarende danske mestre fra Brøndby.

Godt nok endte det med et 0-3-nederlag på banen for Aalborg Freja, men nu kan de til gengæld grine hele vejen til banken.

»Samlet set har vi haft en indtægt på over 300.000 kroner,« fortæller formand i Aalborg Freja, Jan Michael Daucke.

Penge, der primært er kommet fra billetsalg. Der blev nemlig solgt 4.248 billetter til kampen.

»Vi har fået 250.000 kroner ind bare på billetter. Dertil har der så været salg i boderne, ligesom vi også solgte nogle særlige kampdagshalstørklæder,« siger formanden.

Han peger desuden på at Brøndbys fans også har gjort et stort bidrag til klubkassen.

»Jeg ved ikke præcist, hvor mange brøndbyfans, der købte billetter, men de har da også lagt en del penge. Sikkert også i boderne. Så Brøndby har nok brugt flere penge end mange af de andre hold, vi kunne have trukket,« lyder det fra formanden, der desuden roser udebanefans for at hylde både Frejaspillere og træner efter kampen.

Mens indtægterne for det historiske opgør er gjort op, så mangler klubben stadig at få de sidste regninger for kampen. Derfor har formanden endnu ikke det fulde overblik over, hvad den endelige omsætning ender på.

»Der har jo været udgifter til stadion, forbrug, teknik og meget andet, men det skal nok ende med et pænt overskud,« vurderer han.

Oveni i indtjeningen fra kampen kommer desuden 100.000 kroner, som serieklubben modtog for at være det seriehold, der nåede længst i pokalturneringen.

Hvad skal pengene så bruges på?

»Vi har nogle huller, der skal dækkes. Under corona har vi måttet aflyse turneringer og andet, og det har gjort ondt på økonomien. Men vi skal selvfølgelig også have betænkt spillerne. Derudover lavede vores damehold et lignende resultat sidste år i deres pokalturnering, så de skal også fejres,« siger Jan Michael Daucke.

Dermed kan formanden godt finde lyspunkter, selvom det altså endte med et nederlag på banen.

»Det er altid træls at tabe 3-0, men det var en okay måde at gøre det på,« afslutter formanden kækt.