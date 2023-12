Napoli vandt 2-1 ude over Atalanta i den italienske Serie A på mål af Khvicha Kvaratskhelia og Eljif Elmas.

Walter Mazzarri fik den perfekte start på sit comeback som cheftræner for Napoli.

For lørdag aften vandt Napoli knebent 2-1 ude over Atalanta i den bedste italienske fodboldrække.

Khvicha Kvaratskhelia og Eljif Elmas scorede målene for Napoli, der skiftede angriberen Victor Osimhen ind i anden halvleg efter en længere pause med en skade.

Mazzarri, som senest var træner i Napoli for ti år siden, havde held med sine indskiftninger i anden halvleg.

Det var nemlig indskiftede Elmas, der scorede det afgørende mål til 2-1 efter 79 minutter på et oplæg af den ligeledes indskiftede Osimhen.

Med sejren er Napoli på fjerdepladsen i Serie A med 24 point efter 13 kampe. Inter og Juventus topper rækken med henholdsvis 31 og 29 point for en kamp færre.

AC Milan, som spiller senere lørdag aften hjemme mod Fiorentina, er nummer fire med 23 point og har mulighed for at generobre tredjepladsen fra Napoli.

Atalanta er uden sejr i tre ligakampe i træk på en placering som nummer seks med 20 point for 13 kampe.

Inden kampen var der tændt romerlys rundt om stadion for at hylde legenden Diego Maradona, der døde for præcis tre år siden.

Maradona vandt to mesterskaber med Napoli i 1987 og 1990, og det var først i sidste sæson, at napolitanerne kunne hjemtage det tredje italienske mesterskab i klubbens historie.

Det var med Kvaratskhelia - også kaldet "Kvaradona" på de kanter - i en nøglerolle. Og georgieren leverede målet til 1-0 på et hovedstød kort før pausen.

Otte minutter inde i anden halvleg udlignede Atalanta-angriberen Ademola Lookman til 1-1.

Efter 79 minutter scorede Elmas det afgørende mål for Napoli, der sikrede det forsvarende mesterhold en smal sejr i Bergamo.

Osimhen, der ikke havde været med for Napoli i de seneste seks kampe grundet en skade, var tilbage på banen med en vigtig assist ved det afgørende 2-1-mål.

Den danske landsholdsspiller Jesper Lindstrøm var ikke med i truppen for Napoli på grund af en skade.

Tidligere lørdag smed Lazio en føring på 1-0 og tabte 1-2 ude til bundproppen Salernitana.

Gustav Isaksen kom ind for Lazio efter 69 minutter, men den danske kantspiller gjorde ikke en forskel for romerne i en generelt skuffende indsats.

Med nederlaget er Lazio nummer ti med 17 point.

I lørdagens sidste kamp vandt Milan uden skadede Simon Kjær på hjemmebane med 1-0 over Fiorentina på et straffesparksmål af Theo Hernandez kort før pausen.

Det var Milans første sejr i fem ligakampe, og milaneserne er på tredjepladsen henholdsvis fem og tre point efter Inter og Juventus, der tørner sammen i topbraget søndag aften.

