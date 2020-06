Diego Montiel startede på bænken for Vejle, men svenskerens to mål udløste en 2-1-sejr over Fredericia.

Vejle Boldklub har spillet sig i en fordelagtig position i jagten på oprykning til Superligaen.

Fredag åbnede vejlenserne et hul på ti point til de nærmeste konkurrenter fra Viborg og FC Fredericia i toppen af 1. division. Det skete med en 2-1-sejr på udebane over netop Fredericia.

Det var svenske Diego Montiel, der med to scoringer afgjorde sagen for gæsterne.

Midtbanespilleren med de uruguayanske rødder kom på banen efter en halv times spil, og to minutter senere bragte han Vejle foran med 1-0. Hans langskud blev dog afrettet på vej mod mål.

Diego Montiel øgede til 2-0 på et straffespark umiddelbart efter pausen.

På det tidspunkt var der intet, som tydede på, at kampen skulle genvinde spændingen, men det skete alligevel.

Midtvejs i anden halvleg reducerede den tidligere Vejle-spiller Agon Muculli for hjemmeholdet på en chance, der opstod efter et frispark. I første omgang fik Vejle-forsvaret afvist, men bolden endte hos Muculli, der dygtigt reducerede.

Værterne pressede hårdt på i de sidste 20 minutter og havde flere nærgående forsøg.

I overtiden var bolden på vej over stregen, men en refleksredning fra Indy Groothuizen i Vejle-målet holdt Fredericia fra udligning.

Med sejren fik 1. divisions suveræne tophold taget revanche, efter at Fredericia tidligere på sæsonen tilførte Vejle det ene af blot to nederlag i 22 kampe.

Tidligere fredag tabte Viborg FF med 1-3 på udebane til Kolding IF, mens Vendsyssel FF slog Skive med samme cifre.

Vejle topper 1. division med 48 point foran Viborg og Fredericia med 38 point. Der er spillet 22 af i alt 33 spillerunder.

I denne sæson er der blot en enkelt oprykker til Superligaen på grund af en strukturændring i landets bedste fodboldrækker.

/ritzau/