Hobro var på vej mod sin første sejr i 15 kampe, men måtte se Esbjerg udligne til 1-1 fire minutter før tid.

Hobro og Esbjerg har store problemer med at vinde i 3F Superligaen, og det har ikke ændret sig, efter at de to klubber delte point med 1-1 i bundkampen søndag eftermiddag.

For tomme tribuner i Hobro var hjemmeholdet ellers godt på vej mod sin første sejr i 15 kampe, men Esbjergs Patrick Egelund fik udlignet fire minutter før tid.

Resultatet betyder, at Hobros forspring til Esbjerg i tabellen fortsat er på to point.

Som stillingen ser ud nu, ender de to klubber i samme pulje i nedrykningsspillet, og der er lagt op til, at bundduellen fortsætter i resten af sæsonen.

Kampens betydning var til at få øje på, for de to nervøse hold leverede ikke nogen velspillet forestilling i den uinspirerende kulisse.

Et væld af nærkampe og risikofri, lange afleveringer prægede begivenhederne, og antallet af åbne målchancer kunne tælles på ganske få fingre.

Det var derfor lidt af en overraskelse, at det var nydeligt småspil, der skabte den chance, som Hobro udnyttede til at bringe sig foran efter 59 minutter.

Christian Cappis fik bolden under kontrol uden for Esbjergs felt. Han brugte holdkammeraten Edgar Babayan som bande, inden han udplacerede Esbjerg-keeper Vito Mannone med et fladt spark i det lange hjørne.

Esbjerg havde store problemer i det etablerede angrebsspil. Det var svært at få øje på idéer og angrebsmønstre, og vestjydernes bedste tilbud kom efter dødbolde.

Hverken Jacob Sørensen eller Rafal Kurzawa vil dog være tilfredse med deres frisparksforsøg fra gode positioner lige uden for feltet.

Det virkede ikke, som om Esbjergs spillere selv troede på, at de kunne spille sig frem til målchancer. Men ud af ingenting kom udligningen fra indskiftede Patrick Egelund.

Den lille angriber afsluttede fra kanten af feltet, og bolden tog en så kraftig afretning, at den narrede Jesper Rask i Hobro-målet.

Dermed sluttede kampen med samme resultat som det omvendte opgør i Esbjerg i begyndelsen af sæsonen. Ved den lejlighed var det Hobro, der udlignede i de allersidste minutter.

Hobro skal næste søndag på besøg i Randers, mens Esbjerg fredag tager imod AaB.

