Det har været en lidt blandet sæson indtil nu for Andreas Cornelius i Bordeaux, som han er udlejet til fra Atalanta.

Men i aftes fik den danske landhosldsangriber lidt tiltrængt mål-succes, da han som indskifter blev matchvinder mod Dijon, som blev besejret med 1-0.

Cornelius startede som lidt ofte før i denne sæson på bænken for Bordeaux, som kæmper for at komme væk fra en kedelig midterplacering.

Det detroniserede franske storhold havde dog svært ved at nedkæmpe det lille bundhold, som ovenikøbet blev reduceret til 10 mand. Efter en times spil kom 25-årige Cornelius så på banen, og så gik der ikke længe før danskeren slog til.

En helt vild acceleration efter en hurtig finte i det 77. minut sendte Bordeaux-talentet Samuel Kalu til baglinjen, hvorefter han stenhårdt smækkede bolden ind foran mål.

Her havde Cornelius lavet det helt rigtige og veltimede angriberløb, så han bare kunne støde bolden op i nettaget i det tomme mål fra en meters afstand.

Flere mål kom der ikke i opgøret. Det var den tidligere FC København-angribers tredje sæsonscoring i ligaen i 14 optrædener. Cornelius har dog før i sæonen også haft en vigtig fod med i flere Bordueax-mål som assistmager.

Cornelius scorede senest i ligaen mod Paris Saint-Germain i begyndelsen af december, og i november nettede danskeren også mod Lyon.

Han spillede hele opgøret senest mod Angers, men ellers har han siden skiftet fra Atalanta mest været indhopper.

Man skal helt tilbage til slutningen af september for at finde en ligakamp, hvor Andreas Cornelius fik fuld spilletid for det franske hold siden Angers-kampen.

Bordeaux er med sejren placeret på en 10.-plads i Ligue 1.

Andreas Cornelius' landsholdskollega, Lukas Lerager, sad på bænken i hele kampen for Bordeaux.