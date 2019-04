David Boysen blev skiftet ind og udlignede i slutminutterne, da Helsingborg og Sundsvall spillede 1-1.

Den danske fodboldspiller David Boysen var i fokus torsdag aften, da han sørgede for, at svenske Helsingborg fik et point i Allsvenskan mod Sundsvall.

Den 27-årige offensive spiller udlignede til slutresultatet 1-1 i det 88. minut, da det i to omgange lykkedes ham at passere Sundsvall-keeper William Eskelinen.

Det skete, efter at David Boysen var blevet skiftet ind i det 66. minut.

Dermed scorede David Boysen sit første mål for Helsingborg, som han skiftede til i februar.

Anders Randrup sad på Helsingborgs bænk i hele kampen.

Resultatet betyder, at Helsingborg har hentet syv point i fem kampe i sæsonen, hvilket rækker til en niendeplads.

IFK Göteborg fik også 1-1 i opgøret ude mod Kalmar. Göteborg har ligeledes syv point efter de første fem runder.

I det opgør måtte danske Lasse Vibe forlade banen kort før pausen med, hvad der lignede en skade.

Opgøret mellem Djurgården og Norrköping endte også 1-1. Her spillede Kasper Larsen hele kampen for gæsterne, mens Rasmus Lauritsen sad på bænken for Norrköping i hele kampen.

/ritzau/