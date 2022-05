Lars Lilholt fik tidligere på året sendt en hel intensivafdeling på den anden ende.

For da den 69-årige danske musiker, som er blevet ramt af tarmkræft, var indlagt på hospitalet i Århus, jublede han på et tidspunkt så meget, at lægerne troede, der var noget helt galt.

Det skriver Tipsbladet.

Lars Lilholt er nemlig glødende Silkeborg-fan, og da han tidligere i sæsonen – fra hospitalssengen – kunne se sit hold score tre mål i et opgør, satte han for alvor gang i det hospital, hvor han var indlagt.

»Jeg var temmelig syg og var tilkoblet alle maskiner, men så scorede Silkeborg, og så kom lægerne styrtende, fordi de her maskiner viste et eller andet frygteligt. Jeg havde det nu meget godt,« siger han til Tipsbladet og tilføjer, at klubben fra Søhøjlandet har været et vigtigt holdepunkt i en svær tid:

»Der er ingen tvivl om, at Silkeborg IF har været med til at holde mit humør oppe i det her forløb.«

Den folkekære musiker fik tidligere på året konstateret tarmkræft. En besked, der ramte ham hårdt.

Siden da har han derfor måttet gennemgå en masse behandlinger, og han kæmper i øjeblikket en kamp for at besejre den forfærdelige sygdom.

Alt imens kan han som Silkeborg-fan dog glæde sig over, at hans favorithold har haft en forrygende sæson, hvor holdet i skrivende stund indtager tredjepladsen i Superligaens mesterskabsspil.