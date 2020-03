Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) indkalder nu til møde for at diskutere sommerens EM-slutrunde i kølvandet på coronavirussen, der hærger verden over.

Det oplyser Uefa i en pressemeddelelse.

På tirsdag - den 17. marts - vil de 55 medlemslande sammen med European Club Association, European Leagues og FIFPro således på et videomøde videoopkald alle både nationale og europæiske turneringer - herunder altså også sommerens EM-slutrunde og dens skæbne.

Allerede nu har flere lande valgt at lukke ned for al form for fodbold i de kommende uger.

Først var det italienske Serie A, der besluttede at suspendere alle kampe frem til 3. april, og torsdag valgte både Spanien og Danmark så også at lukke ned i foreløbigt to uger.

Dermed er det fortsat ikke klart, hvad der skal ske de kommende landskampe og opgør i både Europa League og Champions League.

Uefa vil melde yderligere information ud efter mødets afholdelse, skriver de.

Opdateres...