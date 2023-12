Premier League har indgået en rekordstor tv-aftale for det hjemlige marked.

Det oplyser Englands bedste fodboldrække mandag på sin hjemmeside.

Der er indgået rettighedsaftaler med de nuværende tv-partnere Sky Sports, TNT Sports og BBC. Aftalen gælder for fire sæsoner startende i 2025/26 og frem til 2028/29.

Trioen betaler tilsammen 6,7 milliarder pund for at vise engelsk fodbold i den fireårige periode, hvilket svarer til 58,2 milliarder kroner.

Der er ifølge Premier League tale om en stigning på fire procent for rettighederne i forhold til den seneste tv-aftale.

Aftalen beskrives som den største tv-rettighedsaftale, der nogensinde er indgået i Storbritannien.

- Resultatet af denne proces understreger Premier Leagues styrke, siger ligaens direktør Richard Masters.

- Det vidner om, at vores klubber, spillere og trænere fortsat leverer den mest konkurrencedygtige fodbold i verden på fyldte stadioner med tilskuere, der skaber en uovertruffen atmosfære hver uge, siger han.

Sky Sports har sikret sig den største andel af kampene i Premier League og har ret til at transmittere fra minimum 215 kampe per sæson.

TNT Sports har erhvervet sig en mindre bid på 52 kampe per sæson, mens BBC har købt retten til at vise højdepunkter fra samtlige 380 kampe per sæson, blandt andet i det populære program "Match of the Day".