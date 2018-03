London. Chelsea-manager Antonio Conte står med et potentielt problem i søndagens vigtige Premier League-kamp mod Tottenham.

Den danske forsvarsspiller Andreas Christensen er nemlig tvivlsom til kampen, og det samme er målmand Thibaut Courtois.

- Vi har to store problemer, Courtois og Christensen, og vi skal se, om det er realistisk, at de kan spille og spille godt, siger Conte ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det vigtigste er at være tilgængelig, men samtidig skal man være i stand til at spille en god kamp. Ellers skal man træffe en anden beslutning.

Andreas Christensen blev i den forgangne uge sendt hjem fra landsholdssamlingen for at undgå en overbelastningsskade.

Forsvarskollegaen David Luiz er desuden ude med en knæskade, og han bliver derfor ikke klar til søndagens kamp.

- David Luiz er ude i mindst tre uger. Han er på vej tilbage fra et problem med sit knæ, siger Conte.

Med skaderne i Chelsea-forsvaret ser det ud til, at Gary Cahill kan se frem til spilletid, efter at han har haft flere ture på bænken i Premier League og Champions League.

Søndagens London-opgør er vitalt for Chelseas muligheder for at hale ind på Tottenham og på sigt kravle op i top-4.

Før mødet er Tottenham fem point foran Chelsea.

