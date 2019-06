Danmarks mission er klar mod Serbien. Vind med tre mål, og håbet lever.

Men det store EM-regnestykke kommer vi til om lidt. Først skal det handle om Danmarks muligheder for sejr. De viste sig at blive noget større, når Genks Joakim Mæhle er med. For med to mål kom han ind og var afgørende i 3-1-sejren over Østrigs U21-landshold.

Derfor indrømmer landstræneren også, at han nok ikke tør at gøre som i åbningskampen mod Tyskland og lade Mæhle sidde på bænken i hele kampen.

»Det kan godt være, at jeg ikke skal sende Mæhle ud og sætte en anden ind og så tabe den næste kamp. Det kan godt være, at folk vil synes, det ville være lidt mærkeligt. Jeg vil ikke stå og afsløre vores startopstilling. Vi vurderer præstationerne,« siger Niels Frederiksen og roser sin 22-årige højre back.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Mæhle gjorde en rigtig god figur på venstre back. Det siger sig selv, når han scorer to mål og i øvrigt forsvarer godt. Nu skal vi kigge på den samlede pakke og finde ud af, hvordan den fysiske status er. Så træffer vi en beslutning om det. Men Mæhle har da gode kort på hånden til at blive valgt igen.«

Og hvordan går Danmark så videre til EM-semifinalen?

Ja, det bliver lidt kompliceret, så hvis vi antager, at Tyskland spiller sig sikkert videre i kampen mod Østrig, vil Danmark med en sejr på tre mål over Serbien være i spil til semifinalen ved U21-EM.

Men selv det resultat kræver hjælp.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

For så skal Danmark blive hængende i Norditalien og afvente resultaterne i Gruppe C. Her er de to danske drømmescenarier:

Rumænien vinder over Frankrig og sender Danmark videre Frankrig vinder med tre mål eller mere over Rumænien og sender Danmark videre

Så det bliver svært for Danmark. Og Niels Frederiksen og co. skal nok blæse til angreb for at vinde med endnu mere end tre mål og dermed gør mulighederne for at gå videre på en bedre målscorer noget større.

»Min strategi til kampen bliver, at vi skal ud og vinde. Det kan sagtens være, at det kan blive svært nok. Så vurderer vi kampens forløb undervejs,« lød det fra Niels Frederiksen, inden han kendte resultaterne af Spaniens og Italiens kampe, der nu betyder, at Danmark SKAL vinde med tre mål for bare at have et håb om semifinalen.

