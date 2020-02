Christian Eriksen starter på bænken, når de to Milano-klubber Inter og AC Milan møder hinanden i den italienske Serie A søndag aften.

Danskeren startede ellers på banen i klubbens første ligakamp i år mod Udinese, men er altså blevet forbigået til aftenens kamp.

Danmark bliver dog alligevel repræsenteret fra start, da Simon Kjær er en del af AC Milans startellever.

Han er således tilbage blandt de startende, efter han i sidste spillerunde var ude med sygdom.

Også Zlatan Ibrahimovic starter for AC Milan.

Husk, at du kan følge kampen LIVE lige her på bt.dk som en del af vores 'Supersøndag'.

Inters startopstilling:

Padelli - Godín, De Vrij, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young - Lukaku, Alexis.

AC Milans startopstilling:

Donnarumma - Conti, Kjær, Romagnoli, Hernandez - Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic - Calhanoglu, Ibrahimovic.

Opgøret begynder klokken 20.45.

