Man plejer at sige, at lynet aldrig slår ned samme sted to gange. Men det gamle mundheld er ikke helt sandt.

Spørg bare Eric Maxim Choupo-Moting fra den franske storklub Paris St. Germain.

Mandag blev den 29-årige offensivspiller udsat for tyveri i sit hjem i den franske hovedstad. Men juletyveriet er ikke første gang, Choupo-Moting har været udsat for den slags. Tværtimod.

Det er således anden gang på bare en måned, tyve bryder ind hos den tidligere Schalke- og Stoke-spiller.

Paris St. Germains anfører Thiago Silva har også haft uvelkomne gæster for nylig. Foto: BENOIT TESSIER

Da han havde indbrud for få uger siden, slap tyvene afsted med smykker og håndtasker for over 3,5 millioner kroner. Indbruddet skete, mens angriberen spillede Champions League for sin klub mod engelske Liverpool.

Hvad tyvene snuppede denne gang er endnu ukendt for offentligheden. Men en politikilde fortæller det franske nyhedsbureau AFP, at tyvene brød døren til Choupo-Motings lejlighed op. Herefter gik en alarm, inden tyvene flygtede.

PSGs spillere er særdeles udsat for tyverier, mens de er afsted til kampe.

Da de franske mestre i lørdags vandt 1-0 på hjemmebane over Nantes, brød tyve samtidig ind i anfører Thiago Silvas hjem.

Sidste år i december blev klubbens daværende træner, den nuværende Arsenal-boss Unai Emery, udsat for tyveri mens Paris St. Germain spillede en pokalkamp.