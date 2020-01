Lazio tog sin 11. sejr i træk i Serie A, da hovedstadsklubben lørdag hjemme slog Sampdoria overbevisende.

Lazio buldrer videre i den bedste italienske fodboldrække.

Lørdag blev Sampdoria slået overbevisende med 5-1, hvilket er Lazios 11. sejr i træk i Serie A. Ciro Immobile stod for tre af Lazios mål og udbyggede dermed sin i forvejen store føring på topscorerlisten.

Med sejren ånder hovedstadsklubben for alvor de to tophold - Juventus og Inter - i nakken. Lazio har med 45 point nu et enkelt op til Inter på andenpladsen, mens Juventus på førstepladsen har tre point mere på kontoen end holdet fra Rom.

Lazio kom foran allerede efter blot seks minutter i lørdagens opgør. Her var Felipe Caicedo på pletten, da han kom først på en returbold, som sikkert blev prikket i mål.

Ti minutter senere kom Ciro Immobile så på måltavlen for første gang, da han på straffespark fordoblede Lazios føring. Sampdorias Nicola Murru havde kort forinden pareret en bold med hånden i feltet, hvilket udløste Immobiles forsøg fra 11 meter-pletten.

Serie A-topscoreren gjorde det også til 3-0 et par minutter efter, da han efter et elegant træk forbi Sampdoria-målmand Emil Audero sparkede bolden i kassen og for alvor begravede gæsternes håb om få noget ud af turen til Rom.

Den italienske angribers 22. sæsonmål i ligaen kom, efter at han fik bolden serveret af forsvarsspiller Francesco Acerbi, som med en fremragende høj bold fra egen banehalvdel sendte Immobile i dybden.

Små ti minutter inde i anden halvleg blev det 4-0 ved angolanske Bastos.

Immobile fuldendte sit hattrick, da han på endnu et straffespark gjorde det til 5-0 med cirka en halv time tilbage.

I det 70. minut sørgede Karol Linetty for et trøstemål til Sampdoria, men gæsterne kom ikke tættere på og måtte altså kigge langt efter point.

/ritzau/