Anholdelsen af Mason Greenwood i en mulig voldtægtssag har allerede skabt store overskrifter i engelske medier, og den vil give nyt liv til debat.

Det mener B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, som har base i London, ovenpå søndagens nyhed om den 20-årige Manchester United-stjerne.

I opdateringer på sociale medier postede Mason Greenwoods ekskæreste Harriet Robson således fotos af sig selv efter det, der ifølge hende er en voldshandling af Manchester United-angriberen, ligesom der også dukkede en lydfil, der muligvis dokumenterer en voldtægt begået af Greenwood mod Robson, op.

»Det er meget grimme fotos og en voldsom lydfil. Det er en potentielt karriereødelæggende anklage, hvis sagen har noget på sig, og politiet går videre med sagen, og der senere bliver rejst tiltale,« siger Jakob Illeborg.

»Det vil blive en stor sag herovre. Det er det allerede. Det fylder meget hos alle medierne. Og det altså selv om man står midt i en gigantisk politisk krisesituation omkring Boris Johnson og en mulig russisk invasion af Ukraine,« pointerer han.

»Når sådan noget sker, og det gør det ind imellem, så puster det liv i den snak om, at de unge fodboldspillere, der er blevet båret på hænder og fødder igennem hele deres liv, overhovedet ikke er uddannet i at håndtere deres rigdom og status,« siger Jakob Illeborg.

»Nu om stunder har spillerne langt mere magt, også overfor klubber og managers, fordi de meget ofte bare kan true med at fremtvinge klubskifter. De oplever, at de nærmest kan gøre, hvad de vil. Men dette vil givetvis skabe debat omkring fodboldklubbernes uddannelse af de unge mænd«.

»De er meget forkælede men også utroligt skrøbelige, og her har klubberne en opgave« siger Jakob Illeborg.

Engelske medier skrev søndag, at Mason Greenwood var blevet anholdt i sit hjem for at blive afhørt omkring beskyldningerne.

Den 20-årige angriber står noteret for 128 kampe for Manchester Uniteds førstehold. Her har han scoret 35 mål.

Den engelske storklub har søndag meldt ud, at man indtil videre ikke vil lade Mason Greenwood træne eller spille yderligere kampe for klubben.