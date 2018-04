Det engelske fodboldforbund (FA) bekræfter, at det forhandler om et salg af national-arenaen Wembley med den stenrige ejer af fodboldklubben Fulham og NFL-holdet Jacksonville Jaguars.

Den mulige køber er milliardæren Shahid Khan, som ifølge Skysports skulle være interesseret i at smide svimlende 800 millioner pund - eller små syv milliarder danske kroner - for at blive ejer af det ikoniske stadion i det nordlige London.

(ARKIV) A replica of 'The Truce' statue, which depicts the historic World War I ceasefire where peace and games of football broke out between English and German troops on Christmas Day in 1914, will be on temporary display beside the Bobby Moore statue, at rear, outside Wembley Stadium for the international friendly soccer match between England and Germany in London, Friday, Nov. 10, 2017.

Hvorvidt salget af Wembley bliver en realitet, er fortsat uvist, da FA først nu skal tage stilling til det købstilbud, som Shahid Khan altså har forelagt bestyrelsen.

Går salget derimod igennem, venter der en ny virkelighed for Wembleys tilknytning til det engelske fodboldlandshold. Godt nok skal landsholdet stadig spille holdets vigtigste kampe på Wembley, men flere kampe menes også at blive flyttet ud på stadions rundt om i England.

I stedet får NFL en endnu mere central rolle på Wembley, hvor Jacksonville Jaguars, de forsvarede Super Bowl-mestre, allerede har bekræftet, at holdet spiller en af sæsonens hjemmekampe i den engelske hovedstad.

Britain American Football - Jacksonville Jaguars v Indianapolis Colts - NFL International Series - Wembley Stadium, London, England - 2/10/16 General view during the match

Den tendens skulle med Shahid Khan kun blive forstærket.

Det forlyder ikke, om det samtidig er planen, at også Fulham ville skulle spille holdets hjemmekampe på det kæmpestore stadion med plads til mere end 90.000 tilskuere.

I denne sæson har Tottenham Hotspur spillet alle klubbens hjemmekampe på Wembley, men holdets nye stadion ventes at stå klar til brug i den nye sæson efter sommerpausen.