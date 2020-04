Mens Tyrkiets landskampsrekordholder Rüstü Recber kæmper for at overleve coronavirussen, er hans kone endt i stormvejr.

Det var Isil Recber, der for få dage siden fortalte på Instagram, at den ikoniske tidligere målmand på nu 46 år var ramt af coronavirussen og indlagt.

Det var ‘kritiske og svære tider’, som konen skrev.

Medfølelsen og støtten skyllede ind over parret, men pludselig vendte det for i hvert fald Isil Recber. Mens Rüstü Recbers tilstand i Marca blev betegnet som kritisk, kunne den spanske avis også fortælle, at det var konen, der havde smittet Rüstü Recber.

»Hun vendte angiveligt hjem fra en tur til USA, og da hun kom hjem, gik hun direkte på arbejde uden at tage sine 14 dages karantæne. Noget, der har forarget flere brugere på de sociale medier,« skriver Marca.

Forargelsen og modvinden har også ramt Isil Recber. Hun var nemlig rigtig nok i USA, og 16. marts vendte hun hjem til Tyrkiet.

Hun har reageret på den pludselig antipati mod hende efter historierne om, at hun skulle have smittet sin mand.

Det gjorde hun med en besked til sin mand, som hun ifølge den tyrkiske avis Hurriyet sendte via sine sociale medier.

Foto: GUSTAU NACARINO

»Du skal bare blive rask. Kom så, den virus kan ikke slå dig, please. Du skal ikke bekymre dig om mig. Lynchstemning? Jeg er ligeglad. Du skal bare få det bedre,« siger Isil Recber blandt andet.

Der er i Tyrkiet stor opmærksomhed om den tidligere landsholdsmålmands kamp mod coronavirussen, og hvis stemning omkring Isil Recber er lidt mere svingende, er der klar opbakning til den virusramte legende.

Også fra hans tidligere klubber, der blandt andet tæller Besiktas, Fenerbahce og Barcelona.

Men lige nu er Rüstü Recbers vigtigste opbakning altså den, han får fra det tyrkiske sundhedspersonale.