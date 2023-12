Et rundt nul.

Det er, hvad der står ud for FC København-stjernen Andreas Cornelius' antal af scoringer siden 9. november 2022, hvor han nettede to gange i en pokalsejr over Thisted - de eneste to mål angriberen har scoret, siden FCK sprængte banken og hentede angriberen hjem i en rekordstor 45 millioner-handel.

En del af forklaringen ligger i et hav af skader til den bomstærke angriber, men i de seneste uger er han vendt tilbage og startet inde flere gange for FCK.

Og mod Silkeborg i lørdagens pokalnedtur var der igen flere chancer for angriberen, der frustreret måtte se sine forsøg blive snuppet eller gå forbi.

Men den sløje statistik bekymrer slet ikke den tidligere landsholdsangriber.

»Det, der har fyldt noget for mig, har været frustrationer omkring skader. Og jeg skal jo ikke blive ved at sige det, for der kommer jo et punkt ...,« lød det, da B.T. spurgte Cornelius lørdag, inden han understregede:

»Jeg vil jo gerne score i hver kamp for at være ærlig, men det har fyldt mest det med at komme tilbage, være skadesfri og få en god rytme.«

»Men jeg tror på, at det kommer. For jeg har haft en rigtig lang karriere, hvor jeg altid har scoret mål, ligegyldigt hvor jeg har været. Så jeg er slet ikke nervøs.«

Cornelius spillede lørdag fuld tid, og han glæder sig over, at kroppen igen virker til at være i omdrejninger, så han i den seneste tid har kunnet skrue op for antallet af minutter.

»Det er jeg meget glad for, at jeg har kunnet holde til. Jeg kan mærke, at jeg er på vej i den rigtige retning, og jeg er sikker på, at jeg kun bliver bedre og bedre, jo mere jeg spiller.«

»Det føles også som om, at jeg er på vej i den rigtige retning rent fysisk,« siger 'Corner', der ærgrer sig over pokalexittet.

»Det har vi det ikke så godt med. Det er en rigtig, rigtig fed kamp at spille, så vi er ærgerlige over det, men vi gjorde samtidig også, hvad vi kunne mod Silkeborg. Vi kunne ikke gøre mere.«

Overfor B.T. afviser han at forholde sig til efterårssæsonen, der med en fiasko mod Galatasaray på tirsdag kan ende med at tælle en tredjeplads i Superligaen samt pokal- og europæisk exit.

