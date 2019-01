Frank Arnesen er færdig som fodboldekspert i forbindelse med Discoverys dækning af det danske landshold. Det sker som følge af fodboldlegendens nye stilling som sportsdirektør i Anderlecht.

»Vi vil gerne ønske Frank mange gange tillykke med sine nye udfordringer. For at Frank har de bedste arbejdsbetingelser i sit nye virke i Belgien, er det også naturligt, at samarbejdet omkring Franks ekspertrolle hos Discovery Networks Danmark stopper,« siger Anders Bay, som er sportsdirektør i Discovery Networks Danmark.

Han uddyber:

»Det træder i kraft nu, inden landsholdet tager hul på EM-kvalifikationen mod Schweiz i marts. Vi er glade på Franks vegne og vil gerne sige tak for hans store bidrag. Han har været en vigtig del af teamet omkring landsholdet på Kanal 5.«

Foto: HATIM KAGHAT Vis mere Foto: HATIM KAGHAT

Det var kort før jul, at 62-årige Frank Arnesen blev offentliggjort som teknisk direktør i den belgiske storklub, som han spillede for fra 1983 til 1985. Her får han ansvaret for de sportslige linjer.

Arnesen har efter sin egen aktive karriere været sportsdirektør i PSV Eindhoven, Tottenham, Chelsea, Hamburger SV, Metalist Kharkiv og senest græske PAOK, som han forlod i 2016.

Siden da har Frank Arnesen ageret som ekspert på dækningen af det danske landshold hos Discovery i flere sæsoner. Her har han dannet en slagkraftig duo med Lars Jacobsen.

Som spiller var Frank Arnesen en del af 80'ernes dynamit-landshold, der tog verden med storm ved VM i Mexico i 1986. Han stoppede på landsholdet året efter.