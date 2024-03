Christian Eriksen er ikke første mand på holdkortet i Manchester United.

Af den årsag har der længe været spekulationer og historier, der har kædet den danske landsholdsstjerne sammen med et skifte væk fra storklubben i det nordlige England.

Og skulle dét ske, så er der i hvert fald et sted, hvor Christian Eriksen i den grad er velkommen: Hos Thomas Frank og Brentford.

Det var der ikke ét sekunds tvivl om, da den danske Premier League-træner tirsdag holdt hof for den danske presse og blev spurgt til en mulig reunion med Eriksen.

»Han vil altid være velkommen tilbage. Det vil han altid være, og det tror jeg godt, at han ved,« siger Thomas Frank med et stort grin.

For minderne om Eriksens tid i Brentford - hvor danskeren genoptog karrieren efter sit hjertestop - er gode for den danske træner.

»Vi ved alle, at han havde en god tid her, men jeg forstod også godt, at han tog til Manchester United.«

»Han har gjort det godt der, selv om han lige var ude med en skade før jul. Men altså, hvis Christian har lyst, så er han velkommen,« lyder den åbne invitation til Christian Eriksen, som nåede 11 kampe i Brentford-trøjen.

Det blev til en enkelt kasse og fire oplæg for Frank og co.

Siden rykkede han som bekendt til Manchester United, hvor danskeren ryger ind og ud af manager Erik Ten Hags foretrukne 11.

Denne sæson er han startet inde i ni ud af 20 kampe, han har været udtaget til.

De seneste to Premier League-kampe er blevet tilbragt på bænken for danskeren, der blandt andet har været kædet sammen med tyrkiske Galatasaray og London-klubben Crystal Palace.