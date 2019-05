Den 37-årige målmand Iker Casillas er blevet akut opereret.

Det skyldes, han under en træning blev ramt af et hjerteanfald.

Det skriver flere spanske medier, herunder sport.es og Marca. En læge fra målmandens klub har også bekræftet over for tv-kanalen TVI, at Iker Casillas blev hasteindlagt, ligesom FC Porto på klubbens hjemmeside bekræfter det.

Iker Casillas blev ramt af hjerteanfaldet onsdag under en morgentræning med FC Porto, hvor han fik det dårligt.

»Træningen blev med det samme afbrudt, så han kunne få hjælp. Målmanden er lige nu på hospitalet i Porto. Casillas har det godt og er stabil,« skriver FC Porto i en pressemeddelelse.

Ifølge radiostationen RTP er Casillas blevet opereret i hjertet. Han skulle være udenfor livsfare og ved bevidsthed, men han kommer ikke til at spille resten af sæsonen efter hjerteanfaldet, lyder det.

Til TVI fortæller lægen, at Iker Casillas fik foretaget en såkaldt hjertekateterisation, hvilket er en undersøgelse af hjertet.

Den bliver lavet ved hjælp af tynde rør, der bliver ført ind i hjertets hulrum ved hjælp af en blodåre. Herefter kan trykket i hjertet måles.

Den spanske målmand med en fortid i Real Madrid skiftede til FC Porto tilbage i 2015, og det er ikke længe siden, han fornyede sin kontrakt med den portugisiske klub.

Iker Casillas er en af de største målmænd med et flot cv, der blandt andet byder på tre Champions League-titler. Derudover vandt han VM med Spanien i 2010, ligesom han også har været nomineret til Ballon d'Or.

Privat er Iker Casillas gift med tv-journalisten Sara Carbonero, som han har to sønner - Martin og Lucas - med.

Siden nyheden om hjerteanfaldet kom ud, er det væltet ind med hilsner til den 37-årige målmand. Blandt dem, der har sendt en besked, er tennisspilleren Rafael Nadal, der på sin Twitter skriver, at han sender et stort kram til Iker Casillas.

Også den nuværende Real Madrid-keeper, Thibaut Courtois, har givet udtryk for, at han tænker på Casillas. Det gør han i et opslag på Twitter, hvor han skriver 'Styrke Iker Casillas' efterfulgt af en emoji med bedende hænder.