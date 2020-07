Ophævelsen af Manchester Citys europæiske udelukkelse er ødelæggende for topfodbolden, mener Stanis Elsborg.

Topfodbolden led et nederlag mandag, da Den Internationale Sportsdomstol (CAS) ophævede den udelukkelse fra europæisk fodbold i to år, som Manchester City var blevet idømt for brud på Financial Fair Play-reglerne (FFP).

Sådan lyder dommen fra Stanis Elsborg, der er idrætshistoriker og analytiker i organisationen Play the Game, som kæmper for gennemsigtighed i sport.

- Det er ødelæggende for international topfodbold. Det, vi troede endelig skulle være en sanktion på baggrund af Financial Fair Play, viser sig at være ligegyldigt, siger Elsborg.

Han mener, at FFP, Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) stort anlagte system til at sørge for sund økonomi i klubberne, har spillet fallit.

- FFP-reglerne viser sig at være lidt utroværdige, og det stiller Uefa dårligt, fordi det endnu engang viser sig, at de europæiske topklubber er urørlige.

- Vi troede ellers lige, at man var på vej videre, men FFP-reglerne, som var Uefas helt store prestigeprojekt, viser sig så i sidste ende at være ligegyldige, siger Stanis Elsborg.

Manchester City stod anklaget for at have overdrevet sine sponsorindtægter mellem 2012 og 2016.

Sponsoraterne blev i sin tid præsenteret som selvstændige aftaler, men i virkeligheden var der tale om skjulte økonomiske tilskud fra klubejeren.

Mens CAS altså ikke finder, at City har forsøgt at omgå reglerne i forbindelse med de omstridte pengetilførsler, så er klubben af sportsdomstolen dømt for ikke at samarbejde med Uefas finansielle organ (CFCB) i sagen.

/ritzau/