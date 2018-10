Mauro Icardi stod for kampens enlige scoring, da Inter slog lokalrivalerne Milan på en scoring i overtiden.

Milano. Det er efterhånden en del år siden, at Milano-derbyet mellem Inter og Milan har handlet om placering af titler, og sådan bliver det næppe heller i denne sæson.

Alligevel antændes Milano, hver gang de to byrivaler tørner sammen, som de gjorde søndag, hvor en overtidsscoring af Mauro Icardi sikrede Inter en fortjent 1-0-sejr.

Det var Inter, som var det bedst spillende hold på banen. Luciano Spallettis tropper havde bolden klart mest, mens Milan i høj grad forsøgte at lukrere på kontrastød.

Begge hold kom frem til et tocifret antal skudforsøg, men træfsikkerheden var ikke imponerende, og kun få gange måtte de to målmænd diske op med redninger.

Milan, som ligger længst tilbage i Serie A-tabellen, var tydeligvis mødt op med en holdning om, at et enkelt point ville være fint.

Trods masser af boldbesiddelse turde Inter heller ikke satse voldsomt - dels af frygt for at miste terræn i kampen om Champions League-pladser og dels af frygt for et smerteligt nederlag.

Derfor lignede det hele vejen en lidt tam nulløsning, men et godt indlæg og en stor målmandsfejl af stortalentet Gianluigi Donnarumma i Milan-målet sendte sejren i hænderne på Inter.

Donnarumma gik skævt ud til et indlæg, som sejlede over ham, og så kunne Inter-angriber Mauro Icardi heade bolden i et tomt mål.

Den blå del af San Siro-stadion antændte efter 90 minutters lettere frustration, og få minutter senere kunne de bryde ud i jubel over en derbysejr.

Sejren sender Inter op på tredjepladsen i ligaen seks point efter førerholdet Juventus, mens Milan indtager en skuffende 12.-plads.

/ritzau/