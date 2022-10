Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han er blevet omtalt som en ven af Putin, har været indblandet i en sexskandale, ejet den italienske storklub AC Milan – og så har han forsvaret Ruslands invasion af Ukraine.

Italiens tidligere premierminister 85-årige Silvio Berlusconi har nemlig i et tv-interview hævdet, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, blev presset til at invadere Ukraine og ville »indsætte anstændige folk« i Kyiv.

Derfor har det vakt stor vrede, at den svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic i et opslag på sin Instagram-profil poserer sammen med Berlusconi.

Superstjernen Zlatan Ibrahimovic spillede i AC Milan i Berlusconis tid i klubben, og han er nu tilbage for Milano-klubben. I opslaget er der skrevet en meget teasende tekst, som du kan se herunder.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

'Historien kan ikke slettes … og fremtiden er ikke skrevet,' skriver Zlatan Ibrahimovic i opslaget.

'Hvad gør Ibra ved mig? Fortsættelse følger,' skriver Berlusconi på sin egen Instagram-profil i et lignende opslag.

Den kryptiske melding har givet stor spekulation om, hvad den noget opsigtsvækkende duos planer er. Men hvad der har fyldt endnu mere er, hvorfor 41-årige Zlatan Ibrahomvic har valgt at stille op på billeder sammen med den skandaleramte Berlusconi.

Den svenske superstjerne valgte nemlig at gå ud og kritisere basketballstjernen LeBron James for netop at blande sig i politik.

»Jeg bryder mig ikke om, når nogen med høj status engagerer sig i politik. Du skal holde dig til det, du er bedst til. Jeg spiller fodbold, jeg er ikke politiker,« lød det dengang fra Ibrahimovic i et interview med Discovery.

Den prominente journalist og forfatter Musa Okwonga husker tydeligt denne udtalelse fra Ibrahimovic og kommer derfor nu med kritik af den svenske stjerne:

'Følelsen, når man kritiserer LeBron James for at blande sport og politik, inden man selv optræder på et billede sammen med Berlusconi, der retfærdiggjorde Ruslands invasion og kom til magten med højreekstremisme,' skriver Musa Okwonga på Twitter.

Også i kommentarfeltet til opslaget er der hård kritik af Zlatan Ibrahimovic. Her er et uddrag af den:

'Du burde være sammen med mere hæderlige personer. Skam dig!'

'Stop nu, Zlatan. Du er bedre end det der …'

'Hvor er det bare frygteligt at se, at Zlatan er sunket så dybt.'

I opslaget funderer flere også over, om Zlatan Ibrahimovic kan være på vej til Silvio Berlusconis nye klub, AC Monza, der også spiller i Serie A.

P.t. har Zlatan Ibrahimovic kontrakt med de italienske mestre, AC Milan. 41-årige Ibrahimovic har dog ikke spillet nogen kampe i denne sæson endnu på grund af en knæskade.