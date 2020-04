Zlatan Ibrahimovic kalder det "børnehaveniveau", da han svarer på en omtumlet tid med klubkøb og hærværk.

Fodboldstjernen Zlatan Ibrahimovic sætter for første gang offentligt ord på en omstridt periode med klubkøb og hærværk mod en statue af ham.

Det sker i et interview med tv-kanalen D-play, som svenske medier citerer fra.

- Jeg synes, at det er en skam. De ønsker opmærksomhed, og at medierne skal skrive om det, fordi det er "cool", men det er på børnehaveniveau.

- Vi er større end det. Statuen var, hvad den var, siger den svenske stjerne ifølge TT om det gentagne hærværk mod statuen af ham i Malmø.

Han understreger, at hærværket ikke ødelægger hans historie i Malmø og Malmø FF (MFF).

Zlatan Ibrahimovic fik opstillet en statue i Malmø, som er hans hjemby, men da det blev offentliggjort, at han havde købt sig ind i klubben Hammarby i Stockholm, så tog hærværket til, og det endte med, at den blev helt fjernet.

Superstjernen er i øjeblikket tilknyttet italienske AC Milan, men på grund af coronapandemien, så har han i en periode trænet med i Hammarby.

Han har hidtil ikke offentligt sat ord på sit forhold til Malmø og Malmö FF, hvor han begyndte sin karriere og i 2001 blev solgt til Ajax i Holland.

- Jeg spillede for MFF, og jeg har gjort det, jeg har gjort for MFF, selv om jeg ikke var velkommen og ikke var ønsket, siger Zlatan Ibrahimovic.

Han langer også ud efter sin første kontrakt med Malmø FF, og generelt tyder meget på, at forholdet mellem Ibrahimovic og Malmø-klubben har lidt et gevaldigt knæk, ligesom forholdet til klubbens fans angiveligt også har det.

- Jeg føler, at jeg har været for venlig. Har man givet dem mere end 100 millioner, så har man vel gjort noget for dem. Jeg mener, det er vel godt for en klub i Allsvenskan at få 100 millioner i disse tider.

- Så bør man være taknemmelig, og de, som ved det, de ved det.

- Nogen snakker bare, fordi vinden blæser deres vej, og så åbner de munden, men når det går imod, så tør de ikke åbne munden, siger den 38-årige superstjerne.

Zlatan Ibrahimovic købte ifølge Aftonbladet 25 procent af Hammarby, og der er hele hans fokus nu.

- Det er et nyt tog nu, siger han.

Ibrahimovic har kontrakt til sommer med Milan.

- Så får vi se, hvordan det bliver afsluttet der, og om det slutter. Jeg må tilbage og respektere min kontrakt, siger han.

Ibrahimovic udelukker ikke at spille i den bedste svenske række.

- Jeg har sagt, at jeg vil spille fodbold, så længe jeg kan, men man ved aldrig, hvad der sker. Jeg er en person, som vil kunne præstere og bidrage med noget og ikke bare spille på grund af det, jeg tidligere har gjort, eller på grund af den person jeg er, siger Ibrahimovic.

Han så det som en unik mulighed at købe sig ind i Hammarby.

- Jeg tænkte ikke så meget. Det handlede om, at jeg kunne give noget tilbage til svensk fodbold, og da chancen opstod, syntes jeg, at det var en kanonidé, siger Zlatan Ibrahimovic.

