Zlatan Ibrahimovic siger, hvad han mener.

Det kan ikke være gået særlig manges næse forbi, og nu slår den kulørte svensker til igen, hvor han både taler om sin fremtid, Napoli og ikke mindst... Pep Guardiola, som han har et anstrengt forhold til.

I et interview med det italienske medie La Gazetta dello Sport kommer den 38-årige svensker ind på en række emner.

Her får Pep Guardiola hård kritik.

Zlatan Ibrahimovic spillede som yngre i FC Barcelona. Dengang hed cheftræneren Pep Guardiola, og de to har ikke noget godt forhold til hinanden. Foto: CRISTINA QUICLER Vis mere Zlatan Ibrahimovic spillede som yngre i FC Barcelona. Dengang hed cheftræneren Pep Guardiola, og de to har ikke noget godt forhold til hinanden. Foto: CRISTINA QUICLER

»Som træner er han et fænomen, men som mand...,« siger Zlatan Ibrahimovic til mediet.

»Der har aldrig været nogen konfrontation, og det er hans skyld. Da han spillede mod mit hold, gik jeg tilbage til omklædningsrummet, mens han stod i et rum og ventede på, at jeg gik forbi. I døren sagde en af hans assistenter: 'Ibra er gået forbi. Du kan godt komme nu.' Jeg forstod aldrig hvorfor. I fjernsynet spiller han altid hård, men når man møder ham i virkeligheden, gemmer han sig.«

Zlatan Ibrahimovic spillede i FC Barcelona i 2009-2010 sæsonen under netop Guardiola. Men svenskerens ophold var aldrig nogen succes, så han skiftede hurtigt videre til AC Milan i Italien.

I skrivende stund har Zlatan kontrakt med LA Galaxy i et par måneder endnu, før han muligvis skal skifte klub.

Og han afviser ikke at skifte tilbage til Støvlelandet.

»Jeg skal finde ud af, hvad jeg skal. Jeg vil ikke have, at man skriver under med mig, fordi jeg er Zlatan Ibrahimovic. Jeg er ikke et cirkusdyr, som folk kommer for at se,« siger han og mener, at han stadig kan gøre en forskel i Serie A og score 20 mål.

Han nævner selv Napoli som en ønskedestination, som han har lyst til at skifte til efter at have set filmen om Maradona, hvor byens kærlighed til argentineren bliver skildret.

Zlatan bliver også spurgt ind til to ting: Hvorvidt han kunne se sig selv som træner efter sin aktive karriere, og hvem han anser som værende verdens bedste lige nu.

På det første svarer han:

»Jeg kunne godt blive træner, men der er meget stress i det job. Man bliver 10 år ældre på et enkelt år.«

I forhold til verdens bedste fodboldspiller, sender han ros afsted til det unge stortalent Kylian Mbappé.

»Han er den bedste i dag. Han har fået tidlig og pludselig succes, men han skal vide, at han altid skal fortsætte og være endnu mere sulten end de andre,« siger Zlatan Ibrahimovic.