Det var egentlig en glædens dag for Zlatan Ibrahimovic, men nu kan comebacket i allerværste fald koste ham meget dyrt.

For da den svenske superstjerne vendte tilbage på det blågule landshold, overtrådte han Uefas regler. Zlatan Ibrahimovic er nemlig foruden professionel fodboldspiller også medindehaver af bettingfirmaet Bethard.

Og de to ting kan ikke forenes ifølge Uefas regelsæt. En landsholdsspiller må ikke have økonomiske interesser i et bettingfirma. Det betyder, at Ibrahimovic nu bliver efterforsket af Uefa. Det bekræfter forbundet ifølge blandt andre BBC.

Sagen er i gang, og skulle den 39-årige svensker ende med at blive kendt skyldig, kan det blive med en hård straf til følge.

Foto: GEORGI LICOVSKI

I allerværste tilfælde kan Zlatan Ibrahimovic blive straffet med helt op til tre års udelukkelse fra al fodbold og en bøde på op til 700.000 kroner, men det kræver, at Fifa kaster sig ind i sagen, da deres regler er endnu skarpere på det område end Uefas. Det har svenske Aftonbladet tidligere skrevet.

Zlatan Ibrahimovic blev i 2018 medindehaver af Bethard via et af sine underselskaber, og det er altså det kombineret med landsholdscomebacket mod Georgien, der kan fælde ham nu. Uefas regler lyder, at man ikke må spille i deres turneringer, mens man har økonomiske interesser i et betting-selskab.

Det europæiske fodboldforbund er dog mindre klare i, hvilke sanktioner det kan medføre. Dermed må den store svensker holde vejret, indtil han har fundet ud af, om Uefa straffer ham, og ikke mindst om Fifa også vælger at tage sagen op.

Det sidste kan blive dyrt.