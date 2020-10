Simon Kjærs Milan vandt over Christian Eriksens Inter, mens Mikkel Damsgaard scorede et mål for Sampdoria.

Simon Kjær og Christian Eriksen rundede begge 100 landskampe, da de var med i Danmarks 1-0-sejr over England på Wembley i onsdags.

Lørdag mødtes de to danskere i Serie A, da AC Milan vandt 2-1 over Inter på San Siro i Milano.

Eriksen var bænket fra start, mens Simon Kjær som vanligt var med fra start.

Milan kom bedst fra land, da angriberen Zlatan Ibrahimovic fremtvang et straffespark, som han i første omgang brændte. Han fik dog selv sendt bolden i mål på returen fra Inter-målmand Samir Handanovic.

Og så stod det 1-0 til Milan efter bare 12 minutter.

Fire minutter senere var den 39-årige svensker på spil igen, da han ved bageste stolpe nemt kunne sætte foden på en perfekt aflevering fra holdkammeraten Rafael Leao.

Ibrahimovic havde ikke været med i de seneste fire kampe for Milan, fordi han var blevet testet positiv for coronavirus.

Inter fik svaret igen efter 28 minutter, da den belgiske landsholdsangriber Romelu Lukaku reducerede til 1-2 efter et oplæg fra Ivan Perisic.

Simon Kjær forsøgte at stoppe tværpasningen fra Perisic, men den danske landsholdsanfører kom glidende for sent.

Eriksen kom på banen efter 68 minutter, da han blev skiftet ind i stedet for den centrale midtbanespiller Marcelo Brozovic.

Eriksen var dog ikke i stand til at ændre på resultatet.

Med sejren topper Milan tabellen med 12 point efter 4 spillerunder. Inter er placeret på sjettepladsen med syv point efter fire kampe.

Der blev spillet flere kampe i Serie A lørdag, og der blev også budt på en danskerscoring i et af opgørene.

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller Mikkel Damsgaard scorede sit første mål for Sampdoria, der besejrede Lazio med 3-0.

Indskiftede Damsgaard satte målet til 3-0 ind efter 74 minutter, da han tog et godt træk ind i feltet og hamrede bolden ind via overliggeren.

I den tidlige lørdagskamp vandt Napoli med 4-1 hjemme over Atalanta.

/ritzau/