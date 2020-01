Zlatan Ibrahimovic scorede sit første mål for AC Milan efter sit comeback, da holdet vandt over Cagliari.

Zlatan Ibrahimovic er tilbage som målscorer for AC Milan.

Lørdag nettede den svenske stjerneangriber for første gang siden sit comeback for klubben, da han gjorde det til 2-0 i AC Milans sejr ude over Cagliari med samme cifre.

Scoringen kom i Ibrahimovics anden kamp for den milanesiske klub, som han skiftede til ved nytår efter et ophold i amerikanske Los Angeles Galaxy.

Målet faldt efter lidt over en times spil. Her sparkede Ibrahimovic bolden i kassen med en velplaceret afslutning efter en flad aflevering ind i feltet fra Theo Hernández.

Inden da havde svenskerens portugisiske angrebskollega Rafael Leao i anden halvlegs første minut bragt AC Milan på sejrskurs.

Sejren er AC Milans første i ligaen i lidt over en måned. Klubben har nu 25 point på Serie A's ottendeplads.

Zlatan Ibrahimovic spillede også for AC Milan fra 2010 til 2012. Her scorede han 56 mål i 85 kampe.

/ritzau/