Los Angeles Galaxy må undvære holdets svenske stjerneangriber Zlatan Ibrahimovic i de næste to kampe.

Holdets topscorer er blevet idømt to kampes karantæne for voldelig opførsel i holdet seneste kamp 11. maj, hvor man hjemme tabte 0-2 til New York City FC i Major League Soccer (MLS).

Episoden, som nu har udløst karantæne, udspillede sig få minutter før tid i opgøret, hvor Zlatan Ibrahimovic var tæt på en reducering, da han vippede bolden på overliggeren. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Da chancen var overstået, kom New York-keeper Sean Johnson, tilsyneladende uforsætligt, til at bumpe ind i ryggen på svenskeren tæt under mål.

Ibrahimovic følte dog ikke, det var tilfældigt, og han greb fat i nakken på målmanden, inden de begge faldt til jorden.

Hvor hårdt svenskeren tog fat, kan kun de to implicerede spillere vide, men Johnson så ret chokeret ud i situationen.

Den 37-årige angriber har ellers haft en god sæson hidtil, hvor det er blevet til ni mål og to assister i ti ligakampe.

/ritzau/