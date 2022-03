Der er tvivl om Andreas Christensens deltagelse i den kommende landsholdssamling.

Det er ikke sikkert, at vi får Andreas Christensen at se i rødt og hvidt, når det danske fodboldlandshold senere på måneden møder Holland og Serbien.

Dansk Boldspil-Union (DBU) skriver således på Twitter, at der er opstået tvivl om forsvarsspillerens deltagelse.

Derfor har landstræner Kasper Hjulmand besluttet sig for at udtage Brøndby-anfører Andreas Maxsø til landsholdstruppen.

Andreas Christensen blev skadet, da Chelsea mødte Lille i Champions League tidligere på ugen. Allerede efter 33 minutter måtte han forlade grønsværen.

Han var dog hurtigt tilbage på træningsbanen. Det berettede cheftræner Thomas Tuchel, da han holdt pressemøde torsdag.

Chelsea møder lørdag aften Middlesbrough i FA Cuppens kvartfinale, men her er den danske landsholdsspiller ikke på holdkortet.

Det danske landshold drager i den kommende uge mod Spanien, hvor holdet er på træningslejr, inden det gælder testkampen mod Holland i Amsterdam 26. marts.

Derefter går turen tilbage til Danmark, hvor Serbien venter i Parken 29. marts.

Andreas Maxsø har dermed to muligheder for at få sin anden landskamp for Danmark.

Brøndby-kaptajnen fik sin debut i november 2020, da han var på banen i en testkamp mod Sverige.

Han var med til flere af landsholdssamlingerne i efteråret sidste år og er nu tilbage i truppen, som i forsvaret tæller folk som Jannik Vestergaard, Joachim Andersen og Victor Nelsson.

/ritzau/