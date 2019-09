Det danske landshold kom ud af en landsholdssamling uden Åge Hareide med fire point.

Den infektionsramte landstræner har fulgt storsejren i Gibraltar og nullerten i Georgien fra sygesengen, men nu er beskeden klar fra hans hold.

Hareide skal se at få styr på sit helbred og komme tilbage. Også for hans egen skyld. For landstræneren har ikke haft det godt med at følge kampene hjemmefra, fortæller Simon Kjær.

»Selvfølgelig har det betydet noget (at Hareide ikke har været til stede, red.). Det er manden, der går forrest, manden med ansvaret og en mand, vi allesammen støtter op omkring.«

»Så selvfølgelig ønsker vi, han er der. Men først og fremmest er vi kede af det på Åges vegne. Jeg har snakket med ham et par gange, og han har ikke været tilfreds med at være derhjemme. Men som jeg også sagde til ham, skal han få styr på sit helbred, og så skal vi nok tage os af det her,« siger landsholdets anfører til B.T. efter 0-0-kampen i Georgien.

Det er efterveerne af en knæoperation, der har gjort Åge Hareide ukampdygtig til de to kampe.

Den megen aktivitet og de strabadserenede rejser blev af lægerne vurderet til at være for meget for nordmanden, som derfor blev hjemme.

Herfra har han løbet været i kontakt med sit hold, der i hans fravær er blevet styret af assistenttræner Jon Dahl Tomasson.

Og han - og resten af holdet - har løftet ansvaret i Hareides fravær, mener Simon Kjær.

»Tingene har fungeret som det hele tiden har gjort, og vi har haft vores træninger og vores samling som det altid er. Jeg synes også, vi har løst det godt, uden der har været de store spørgsmålstegn.«

»Det har været en rigtig fin samling, men vi håber selvfølgelig alle sammen på, at Åge er med til næste samling,« understreger Atalanta-spilleren.

Næste gang landsholdet får chancen for at mødes med Åge Hareide er i starten og midten af oktober. Her venter en nøglekamp i Parken mod Schweiz og en venskabskamp mod Luxembourg i Aalborg.