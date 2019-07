Bruno Fernandes kunne ikke mere.

Med tårer i øjnene vendte han sig om og gik.

I disse transfertider er det af fans og medier blevet udlagt som én ting: Han er færdig i Sporting.

For scenen udspillede sig søndag aften efter den portugisiske klubs testkamp mod Valencia. Se det her:

Video: Bruno Fernandes clearly visibly upset wiping tears and walking away from the camera recording him. #mufc pic.twitter.com/8NjitHfPlG — ManUnitedZone (@ManUnitedZone_) July 28, 2019

Her fangede kameramanden Bruno Fernandes, der så tydeligt berørt ud, inden han flygtede fra linsen og ind blandt holdkammeraterne.

En følelsesmæssig svær aften, fordi det var den sidste kamp for klubben? Det er i hvert fald den umiddelbare og udbredte konklusion.

Længe har den offensive midtbanespiller nemlig været sat i kontakt med Manchester United, og nu kunne det se ud til, at alt er faldet på plads, hvis tolkningen af tårerne er korrekt.

Bruno Fernandes havde et brag af en sæson senest, hvor det blev til 31 mål i 50 kampe.

Det har skærpet interessen for den 24-årige fodboldspiller ude i de europæiske topklubber.

Især i Manchester United, hvor Bruno Fernandes længe har været nævnt på rygteplan.

Den engelske klub og manager Ole Gunnar Solskjær er i færd med en genopbygning af truppen, hvor han indtil videre har sikret sig de unge spillere Daniel James og Aaron Wan-Bissaka.

Sporting tabte i øvrigt testkampen med 1-2 til Valencia.