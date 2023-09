Rasmus Højlunds kometkarriere er næsten ikke til at tro på.

For den 20-årige angriber, der forlod FC København for godt halvandet år siden, er nu nomineret til en af verdens største fodboldpriser.

Trophée Kopa – der uddeles samme aften som det prestigefyldte Ballon d'Or-trofæ – hædrer verdens bedste spiller under 21 år, og her er danskeren en af bare 10 nominerede.

Den voldsomme karriere begynder at minde om noget i retningen af Alice i Eventyrland.

Rasmus Højlund er lige nu i landsholdslejren med Danmark. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Højlund er lige nu i landsholdslejren med Danmark. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Manchester United har brugt 75 millioner euros (cirka 560 millioner kroner, red.) på sin 'nye Haaland,'« står det i beskrivelsen for, hvorfor Rasmus Højlund er nomineret.

»Kendetegnet ved sin styrke og afslutningsevne, har det danske geni fra Atalanta betaget Serie A og EM-kvalifikationen til 2024 (seks mål).«

Rasmus Højlund kommer dog ikke til at være favorit til at vinde konkurrencen, for han står over for nogle af verdens største stjerner.

Du kan se listen her: