Vejle var bagud to gange, men kom tilbage og slog Viborg FF 4-3 i topkampen i 1. division torsdag i Viborg.

Der skulle et sandt drømmemål til at afgøre topkampen i 1. division mellem Viborg FF og Vejle torsdag aften.

Ti minutter før tid kombinerede Vejles Diego Montiel med Kjartan Finnbogason, hvorefter svenskeren bragede bolden i mål på et fremragende langskud.

Der blev ikke scoret mere i den målrige kamp, og så vandt Vejle 4-3 i Viborg efter et topopgør, hvor Vejle både var baud 0-2 og 2-3 undervejs.

Med sejren topper Vejle rækken med tre point ned til FC Fredericia på andenpladsen, mens Viborg på tredjepladsen har fem point op til Vejle.

De to klubber mødes igen i næstsidste spillerunde i Vejle til foråret, når det til den tid afgøres, hvilken klub der tager den ene oprykningsplads til den bedste række.

Viborg har i den seneste uge været genstand for enorm opmærksomhed på grund af sagen om Bernio Verhagen, der bedrog sig til en kontrakt i klubben og tidligere på ugen fik ophævet sin kontrakt.

Fokus blev dog hurtigt ændret til grønsværen, da kampen blev føjtet i gang.

Der var blot spillet fem minutter, da Mads Aaquist headede Viborg foran 1-0 efter oplæg fra venstre side, hvor et indlæg endte hos Christian Sivebæk, som fandt Aaquist.

Dermed indkasserede Vejle for første gang i syv kampe, og det endte med at være et varsel om mere.

Få minutter senere lå bolden atter i Vejles mål, og Viborg var foran 2-0, inden der var spillet ti minutter.

I det ottende minut modtog Alexander Fischer bolden fra Sivebæk, der sendte den skråt bagud, og Fischer hamrede den i nettet til stor jubel i Viborg.

Føringen holdt i en halv time, så fik gæsterne reduceret.

Efter et hjørnespark endte bolden hos Ylber Ramadani, der på kanten af feltet fyrede bolden i kassen til 1-2.

Det inspirerede tydeligvis Vejle, som sendte unge Thomas Gundelund på banen, og få minutter senere fik Gundelund udlignet.

Efter en dribletur og en aflevering modtog den 18-årige Vejle-spiller bolden og kanonerede den i mål til 2-2, som holdt til pausen.

Efter en time kom der gang i målscoringen igen. Først headede Jakob Bonde Viborg foran 3-2, men få minutter senere udlignede Kjartan Finnbogason efter et sololøb.

Han så umiddelbart ud til at være i offsideposition, men den blev ophævet, da bolden forinden rørte en Viborg-spiller.

Det var dog ikke slut, og Diego Montiel leverede sit drømmemål med ti minutter igen.

