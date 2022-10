Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dramaet vil ingen ende tage for Mauro Icardi og Wanda Nara.

I september annoncerede Wanda Nara, at hun skulle skilles fra sin mand, den argentinske fodboldspiller Mauro Icardi, og siden har stjerneparret prydet diverse medier rundtom i verden.

Nu er en video og en række billeder blevet offentliggjort af Nara, som ligger i en seng med den argentinske rapper L-Ganta i en musikvideo, og det har fået Icardi til at haste til hjemlandet, ifølge Daily Mail.

Du kan se billederne nederst i artiklen.

På tribunen sammen i 2019. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere På tribunen sammen i 2019. Foto: MIGUEL MEDINA

Noget, der har fået Icardis klub, Galatasaray, op i det røde felt.

Klubben er angiveligt rasende på Icardi for at flyve hjem til Argentina – uden at informere sin klub – hvor han havde i sinde at konfrontere sin ekskone med videoen.

Ifølge mediet er Icardi blevet set ankomme til hotellet, hvor Nara opholdt sig, men her afviste sikkerhedsvagter ham ved indgangen.

Det fik Icardi, som er udlejet fra Paris Saint-Germain, til at protestere kraftigt i lobbyen, men uden held.

Situationen er kun blevet gjort mere kompliceret af, at Wanda Nara er agent for sin eksmand, og derfor skal Icardi vende fodboldrelaterede spørgsmål med netop Nara.

Om det var det, han ville på hotellet i Argentina, må dog betegnes som aldeles tvivlsomt.

Det er langt fra første gang, at der er problemer for det argentinske stjernepar, der sammen har to børn.

I februar var parret ligeledes i stor krise, da Wanda Nara beskyldte Mauro Icardi for utroskab.

Noget, som da også dengang fik Nara til at søge om skilsmisse fra den tidligere Inter-stjerne.

Men i september blev det endnu engang annonceret, at ægteskabet var slut.