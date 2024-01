For få måneder siden savnede han sine forældre, der var kidnappet.

Nu er lykken vendt fuldstændig på hovedet for Liverpool-stjernen Luis Diaz, der har budt en lille datter velkommen til verden.

»Charlotte er en længe ventet og ønsket pige, som kom ind i vores liv med utrolig magi,« skriver Luis Diaz på sin Instagram-profil.

Du kan se opslaget i bunden af artiklen.

»På vores syvende årsdag, 25. april, besluttede vi os for, at det var tidspunktet, hvor vores familie skulle vokse. Kun en måned senere, også en 25. – denne gang i maj – fik vi nyheden, vi ikke troede, vi ville få så hurtigt. At vores barn allerede var hos os.«

Det er ikke det eneste vilde sammentræf med tallet 25.

Datteren Charlotte – der er parrets andet barn ud over datteren Roma – blev selvfølgelig født den … 25. januar.

Indtil videre bærer colombianeren 7'eren bag på sin trøje, men mon ikke han overvejer at få 25'eren i en nær fremtid. Nummeret er i hvert fald ledigt i klubben.

Få måneder tilbage var den nu 27-årige fodboldspiller centrum for en storomtalt sag, hvor hans forældre blev kidnappet af en oprørsgruppe ved navn ELN.

Diaz' mor blev løsladt flere uger inden, faren blev sat fri.

Fredag meldte Luis Diaz' træner i Liverpool Jürgen Klopp på chokerende vis, at han stopper til sommer efter ni år i klubben.