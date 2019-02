Nul. Og nul.

Tottenham foretog sig aboslut ingenting i det transfervindue, der lukkede torsdag ved midnat.

Og det gjorde Christian Eriksens klub heller ikke i sommer, så det er ensbetydende med et stykke Premier League-historie.

Aldrig tidligere r en klub i den bedste engelske række gået gennem to transfervinduer i træk uden at købe en ny spiller.

Der mangler ellers lidt på Tottenham-holdet i øjeblikket.

To af de allerstørste stjerner, Delle Alli og Harry Kane, er begge ude med skader i øjeblikket - men manager Mauricio Pocchetino fandt altså ikke forstærkninger til de forreste kæder.

Ifølge samme Sky Sports blev der gjort et forsøg op til transferdeadline.

Her skulle Tottenham have forsøgt at leje angriberen Michy Batshuayi hos Chelsea.

Men hos Premier League-rivalen blev det et nej. Her ønskede man ifølge Sky Sports ikke at leje en spiller ud til en anden klub, der kæmper med om de samme placeringer i toppen af ligaen.

Den belgiske angriber fandt i øvrigt en ny klub.

Efter at have været udlejet til Borussia Dortmund og Valencia vender Michy Batshuayi nu tilbage til London, hvor han har fået en lejeaftale med Crystal Palace.

Imens måtte Tottenham nøjes med at skrive et stykke kedeligt transferhistorie.

