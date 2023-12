I sin aktive karriere krigede han løs på midtbanen som en hård hund.

Ofte gik han over stregen og så rødt – og nu mener mange, at den tidligere hardhitter Joey Barton er gået langt over stregen på de sociale medier.

I en række tweets på X har han rettet heftig kritik mod kvindelige eksperter i herrefodbold, hvor han blandt andet har luftet, at kvinder ikke burde kunne tale med autoritet omkring herrefodbold – noget der ville svare til, at Barton udtalte sig om at strikke, lød det.

Opslagene på X fik ham inviteret ind hos Piers Morgan Uncensored, hvor han siden rettede angreb mod den profilerede BBC-ekspert og tidligere engelske kvindelandsholdsspiller Alex Scott, som Barton ikke mener har spillet det samme spil, som herrespillere har og gør.

Foto: Scott Garfitt/AP/Ritzau Scanpix

Og dét angreb svarede Alex Scott tilbage på på direkte TV, da hun søndag dækkede opgøret mellem Arsenal og Chelsea i den bedste engelske kvinderække.

»Og lige inden vi siger farvel. Til alle kvinder i fodbold, foran kameraet eller bag det, til spillerne på banen eller dem på stadion: Bliv ved at være de rollemodeller, som I er, for de unge piger, der bliver fortalt, at de ikke kan og må være med.«

»Fodbolden er et bedre sted med os (kvinder, red.) i den,« lød det ifølge Independent fra BBC-eksperten, der selv har en glorværdig karriere som engelsk landsholdsspiller bag sig.

Fejden stopper dog ikke her.

Foto: Dave Thompson/AP/Ritzau Scanpix

For på X har Joey Barton – der for nylig blev fyret som cheftræner i Bristol Rovers – mandag reageret på Alex Scotts tirade mod Barton.

»Kan jeg ikke sige, at du ikke forstår dig på herrefodbold? Men det gør du ikke. Undskyld. Du har ingen anelse.«

»Og du var en virkelig dårlig spiller – selv sammenlignet med en mandlig amatørspiller,« lyder det fra Barton, der mandag skriver, at amatørhold nemt ville slå de bedste kvindehold fra den engelske liga.

Desuden inviterer han Alex Scott ind i sin podcast for at tage debatten foran rullende mikrofoner.