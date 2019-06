Det bliver OB, der render med den eftertragtede underskrift fra Moses Opondo, der skifter fra superliganedrykkerne fra Vendsyssel.

Nordjyske kunne tidligere på aftenen afsløre, at Opondo var klar for en ny klub. Og B.T. erfarer nu også, at det er fynboerne har skrevet kontrakt med den fysisk stærke midtbanespiller.

OB har udnyttet en nedrykningsklausul i Opondos kontrakt og betaler således omkring én million kroner for den 21-årige nordjyde med Uganda-rødderne.

Avisen erfarer desuden, at OB har vundet tovtrækkeriet om Opondo i konkurrence med fire andre superligaklubber.

Foto: Henning Bagger

Moses Opondo er OB's første sommerforstærkning. Fynboerne har sagt farvel til målmand Sten Michael Grytebust, der er rykket til FC København - og til angriber Rasmus Festersen, der har indstillet sin karriere.

B.T. har talt med sportschef i Vendsyssel, Ole Nielsen, men han har ingen kommentarer til avisens oplysninger.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra OB's sportsdirektør, Jesper Hansen.

Moses Opondo står noteret for én landskamp for Uganda.