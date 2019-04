Hans far har tryllebundet fodboldverdenen. Og blændet den med sit evige smil. Der er få fodboldspillere, der har været så ikoniske som Ronaldinho.

Da han stoppede sin professionelle karriere, var der flere, der sagde, at verden aldrig ville få en lige så stor entertainer at se igen. Men det kan allerede være blevet gjort til skamme nu.

For Ronaldinhos 14-årige søn Joao Mendes har netop underskrevet en kontrakt med de dobbelte Cope Libertadores-vindere Cruzeiro.

Det skriver Goal.

I Cruzeiro skal Joao Mendes træne med, indtil han som minimum er 19 år. Kontrakten blev skrevet under, efter han havde imponeret i klubbens ungdomsafdeling.

»I dag har vi skrevet kontrakt med Joao Mendes, der er en lovende spiller, med gode spidskompetencer. Og jeg regner med, at vi snart kommer til at gøre brug af dem på vores professionelle hold,« siger klubbens leder af ungdomsafdelingen, Amarildo Ribeiro.

Joao Mendes beskrives som en høj spiller med en genial teknik. Han kan dække både den klassiske angriber-position eller en mere hængende. Og selvom han er høj, har han en stor speed og er en kynisk afslutter.

Da Mendes første gang trænede med i Cruzeiro fortalte han ikke nogen, at hans far var Ronaldinho. Han ville lade sit spil afgøre, om han var god nok til klubben. Derfor var han også ekstra glad for at skrive under.

Ronaldinho fejrer sin scoring i Champions League. Foto: ALBERT GEA

»Det var holdet, der åbnede døren for mig. Og jeg har stor respekt for klubben. Træningen har været rigtigt god, strukturen her er også god. Det er den største klub i Brasilien, og det er en fornøjelse at spille her,« siger Joao Mendes til klubbens hjemmeside.

»Det er en fantastisk dag. Tak til bestyrelsen for den tillid, I har vist mig. Og tak til Gud for at give mig evnen til at spille hver dag,« lyder det videre.

Ronaldinho startede selv sin karriere i Gremio - så en tro kopi af sin far, bliver Mendes trods alt ikke. Men nu er der altså kun få år, indtil vi kan se en ny mini-Ronaldinho i aktion.

»Det er en drøm, at jeg en dag kan skrive en professionel kontrakt med Cruzeiro. Spille professionelt, score et mål på et fyldt Mineirao og dedikere det til fansene,« slutter Joao Mendes.