Cristiano Ronaldo Jr. har skrevet under med den engelske storklub Manchester United og går dermed i sin fars fodspor.

11-årige Ronaldo Jr. er søn af den femdobbelte Ballon d'Or-vinder Cristiano Ronaldo.

Det offentliggør Ronaldo Jr.s holdkammerat Gabriel på sin Instagram, hvilket også bekræftes af flere engelske medier.

37-årige Ronaldo skiftede fra Juventus til Manchester United i sommer, og det samme gjorde Ronaldos søn.

Ronaldo Jr. har optrådt på Uniteds akademi og rykker nu op på U12, hvor han skal spille med Nemanja Matic' søn. Man fristes til at sige, at Ronaldo Jr. selvfølgelig har fået nummer 7, som også hans far spiller i.

Der er store forventninger til både nummeret og navnet, og indtil videre viser Ronaldo Jr. gode takter på sit lovende talent.

På en enkelt sæson i Juventus lavede han 58 mål og 18 assist i 28 kampe. Det indebærer både hans debut i september 2018, hvor han scorede fire mål, og en anden kamp, hvor han nettede hele syv gange i en enkelt halvleg. Kontraktens varighed er ikke oplyst.

Han kunne lørdag se sin far og resten af Manchester United-holdet spille uafgjort mod Southampton på Old Trafford. Den kamp endte 1-1.