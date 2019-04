Real Madrid er sendt ud. Juventus er sendt ud. Men Lasse Schöne er ikke tilfreds endnu.

»Hvis vi rammer vores bedste niveau, så kan vi spille op med Tottenham,« siger den danske midtbanespiller.

Han sætter ord på tirsdagens store fodboldbrag, hvor hans hollandske hold, Ajax Amsterdam møder Tottenham og Christian Eriksen i den første af to Champions League-semifinaler.

Her vil den danske landsholdsspiller meget gerne videre til finalen - og vinde noget.

Hvem tror du kommer i Champions League-finalen?

»Det er næsten maj, og vi har stadig mulighed for at vinde tre pokaler. Nu skal vi vinde så meget som muligt. For to år siden var vi i finalen i Europa League, men sidst på sæsonen stod vi tomhændet tilbage. Det føltes ikke rigtigt,« siger Lasse Schöne til De Telegraaf med henvisning til EL-nederlaget til Manchester United.

Indtil videre har den danskemidtbanespiller spillet en stor rolle for det hollandske mandskab i knockout-kampene:

I kvartfinalen lagde han op til Mathis de Ligts 2-1-sejrsmål mod Juventus.

I ottendedelsfinalen scorede han på direkte frispark mod Real Madrid til slutresultatet 4-1.

Det var i begge tilfælde på udebane. Tirsdag aften gælder det så Tottenham i London.

Og selv om man i Ajax drømmer om endnu en stor europæisk finale, værdsætter man også det, der allerede er blevet opnået.

Lasse Schöne og holdkammeraterne jubler efter at have sendt Juventus ud. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Lasse Schöne og holdkammeraterne jubler efter at have sendt Juventus ud. Foto: MARCO BERTORELLO

»Selvfølgelig er det allerede specielt. Men det er ikke noget, der bare er sket. Vi har allerede talt meget i forberedelsen - både spillerne imellem men også med træneren. Tingene har ændret sig, vi står tættere sammen, vi er blevet én,« siger Lasse Schöne, der også fremhæver, at den hollandske klub har hentet etablerede navne som Dusan Tadic and Daley Blind i de seneste år:

»Ajax har turde investere. Vi har rykket sammen, og nu føler vi også, at vi kan nå finalen.«

Nu får Lasse Schöne så muligheden for at tage ansvaret på sine skuldre, når han som en af de ældste på holdet kan gå forrest mod Tottenham i det store semifinalebrag.

Noget atypisk for Ajax' normale strategi om at udvikle talenter (og sælge dem dyrt videre).

For danskeren kom til klubben som 25-årig efter at have spillet i både De Graafschap og NEC i Æresdivisionen.

Og der er han blevet hængende lige siden, mens de unge talenter blomstrer omkring ham.

»Jeg er ikke nogen Frenkie de Jong. Men jeg har min egen rolle, og jeg er glad for at have værdi for holdet,« siger Lasse Schöne.

Du kan følge kampen live hos B.T. tirsdag aften fra kl. 21.