Endelig sker det. Tottenham spiller onsdag aften den allerførste kamp på deres spritnye stadion.

Kampen sendes direkte på dansk tv - men i England kan tv-seerne til gengæld ikke se Premier League-kampen live.

Ja, det lyder skørt, men sådan er tv-virkeligheden faktisk.

»Det må ikke blive for teknisk. Ved at give afkald på at vise en kamp i den kommende runde på lørdag kl. 16 har vi sikret os, at den historiske kamp kan komme på skærmen i Danmark,« siger sportschef Anders Bay fra Discovery Networks, der sender opgøret i aften.

Sådan ser Tottenhams nye stadion ud. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Sådan ser Tottenhams nye stadion ud. Foto: MATTHEW CHILDS

Til gengæld får de 55 millioner indbyggere i England ikke så meget som et liveglimt fra kampen.

Det skyldes flere ting.

Ikke mindst den store forsinkelse på stadionprojektet, hvor indvielsen er blevet udskudt og udskudt på grund af problemer med byggeriet.

Derfor er først for nylig, at det er blevet fastlagt, at Tottenham kunne forlade Wembley og debutere på Tottenham Hotspurs Stadium denne onsdag mod Crystal Palace.

Kampen er som en ekstra krølle et udsat opgør fra 31. spillerunde, hvilket gør, at den engelske rettighedshaver Sky Sport for længst havde købt sig ind på at sende Manchester City-Cardiff, som i længere tid har været fastlagt til at blive spillet i aften.

Pudsigt nok sender Sky Sports direkte fra åbningsceremonien på Tottenham Hotspurs Stadium og stiller herefter om til Manchester City-Cardiff.

Kl. 20.45 er det så kun de cirka 62.062 til stede på stadion, der i England kan følge med live.

Internationalt set er reglerne for rettighederne skruet anderledes sammen, og derfor kan resten af verden og altså de danske tv-seere få det hele med, når Christian Eriksens klub helt officielt flytter ind.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores app lige HER

»Tottenham tilhører eliten, hvad angår populære engelske klubber her i landet, og at se dem rykke ind på en helt ny hjemmebane, som vel at mærke har været så længe undervejs og så savnet imens, bliver en stor og mindeværdig oplevelse, uanset hvordan kampen forløber,« siger Anders Bay fra Discovery Networks:

»At Tottenham og Christian Eriksen så ovenikøbet kæmper for at komme i Champions League og møder en anden London-klub, der har nogle af Premier Leagues mest stemningsskabende tilhængere, gør bare det hele ekstra fedt for vores seere.«

Se Tottenham-Crystal Palace på 6eren fra kl. 20.45. Du kan selvfølgelig også se højdepunkter her hos B.T.

Se nærmere på Tottenhams nye stadion herunder - og i videoen øverst i artiklen:

Vis dette opslag på Instagram Our new home from the sky. #SpursNewStadium Et opslag delt af @ spurs_new_stadium den 20. Mar, 2019 kl. 6.34 PDT

Vis dette opslag på Instagram #SpursNewStadium Et opslag delt af @ spurs_new_stadium den 21. Mar, 2019 kl. 4.03 PDT