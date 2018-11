Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel gik forrest i Leicester-truppen, der lørdag eftermiddag for første gang var i kamp siden den tragiske helikopter-ulykke, der blandt andet kostede klubejer Vichai Srivaddhanaprabha livet.

Leicester sejrede 1-0 ude over Cardiff, og efterfølgende gik Kasper Schmeichel på engelsk tv og leverede et rørende og ærligt interview til BBC, som du kan se lige her.

»Folk håndterer sorg på hver deres måde,« lød et af Schmeichels budskaber.

»Du møder meget få mennesker, der virkelig rammer dig og påvirker dig. Han havde en stor indflydelse på mit liv, og du kan se på reaktionen hos alle, at han påvirkede mange liv. Det er en mand, vi er så stolte af at have kendt.«

Efterfølgende væltede det ind med hyldester til den danske landsholdsprofil på det sociale medie Twitter.

Moved. Simple as. @kschmeichel1 - an absolute ambassador. https://t.co/qkMuTbXdnr — Ric Thorpe (@ricthorpe) November 4, 2018

»Rørt. Så enkelt er det. Kasper Schmeichel er en kæmpe ambassadør.«

Just sat down poured myself a glass of wine stuck @BBCMOTD day skipped to the Leicester game. @kschmeichel1 is a credit to not just that club but football, a absolute gentleman. Xx — David Bullock (@daveyb83) November 4, 2018

»Satte mig ned med et glas vin og lod BBC Match of the Day køre. Leicester-kampen blev vist. Kasper Schmeichel er en gave - ikke kun til den klub, men til fodbold generelt. Hvilken gentleman.

Kasper Schmeichel is literally unbelievable. Unsung hero, deserves knighthood https://t.co/n0muKszkBQ — lewis davies (@LewisCCFC) November 4, 2018

»Kasper Schmeichel er bogstavelig talt utrolig. En overset helt. Fortjener at blive slået til ridder.«

Kasper Schmeichel what a wonderful member of the football world you are, so eloquent in that interview when your heart is breaking Thinking of you all in you journey to Thailand, Gooner Girl x — toni tompkins (@tonitompkins1) November 4, 2018

»Kasper Schmeichel - hvilket vidunderligt medlem af fodboldverdenen du er. Så veltalende, mens du er hjerteknust i det interview. Tænker på jer alle i jeres rejse til Thailand.«

Just watched Kasper Schmeichel's post-match interview following Leicester's win at Cardiff. Top guy. Spoke extremely well under such difficult circumstances. — Gary Watson (@TheMackemSlayer) November 4, 2018

»Så lige Kasper Schmeichels nedtaktsinterview efter Leicesters sejr i Cardiff. Hvilken fyr. Talte ekstremt flot under så svære omstændigheder.«

Også Kasper Schmeichels far, den danske landsholdslegende Peter Schmeichel, var rørt over sønnens præstation i interviewet.

I couldn’t be prouder of you https://t.co/qxUHDnn6aB — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) November 3, 2018

»Jeg kunne ikke være mere stolt af dig,« skriver Peter Schmeichel på Twitter.

Kasper Schmeichel og resten af Leicester-truppen fløj efter kampen i Cardiff til Thailand, hvor de skal deltage i Vichai Srivaddhanaprabhas begravelse søndag.